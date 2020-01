Calcio a 5: Sporting Sala Consilina, la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

Nella giornata di ieri lo Sporting Sala Consilina ha alzato, a Nocera Inferiore, la Coppa Italia riservata alle squadre di Serie C1 di calcio a 5 regionale. Al Palacoscioni i salesi, primi in campionato, hanno trionfato nelle Final Eight, battendo ai supplementari il Futsal Cost per 6-4.

L’Amministrazione Comunale, oggi, ha espresso una viva soddisfazione per l’importante risultato ottenuto dalla società del presidente Detta. La conquista della Coppa Italia Regionale, di calcio a 5, consentirà, allo Sporting Sala Consilina, di rappresentare la Campania nella fase Nazionale.



“Gioia e orgoglio sono i sentimenti di tutta la comunità salese, per la conquista della Coppa da parte dell’A.S.D. Sporting Sala Consilina – afferma l’Assessore allo Sport Elena Gallo – . Questa vittoria premia gli sforzi della società e il lavoro di tutti quelli che, con i loro sacrifici, sostengono questa squadra. Un grande in bocca al lupo per i prossimi importanti impegni.”