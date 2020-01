Ispani: fondi MIT per la messa in sicurezza di strade comunali

Il Comune di Ispani approva il progetto esecutivo dei “Lavori manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tratti di strada denominati Via Cadorna, Vico Galilei e Via Cantiere”. In particolare si tratta di finanziare l’intervento con i fondi del MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marilinda Martino quindi, accederà ai contributi per i comuni con popolazione inferiore a 3500 abitanti, escludendo i Comuni che hanno già usufruito dei finanziamenti dei programmi “6.000 Campanili” e “Nuovi Progetti di intervento”.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Pasquale Leone per un importo complessivo di 200 mila euro, di cui 150 mila euro per lavori compresi oneri di sicurezza e 50 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.