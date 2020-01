Museo naturalistico di Corleto: accordo per la promozione

Il Comune di Corleto Monforte retto dal sindaco Antonio Sicilia, ha approvato una convenzione con la Fondazione Iridia per la promozione delle attività del Museo Naturalistico.

L’accordo prevede un finanziamento da parte dell’amministrazione stimato in 4000 euro.

Queste risorse serviranno, nello specifico, all’arricchimento del sito multimediale, alla realizzazione di mostre e attività sia didattiche che di marketing territoriale.

Il Museo Naturalistico degli Alburni è stato istituito nel 1997 in un palazzo del centro storico. Da oltre vent’anni espone vertebrati ed invertebrati della fauna europea, in particolare reperti di mammiferi, crostacei e insetti. Di notevole aiuto nell’ambito della divulgazione scientifica si è rivelato fondamentale per lo sviluppo turistico in quell’area data anche la posizione strategica che consente di visitare il centro storico cittadino.