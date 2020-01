Teggiano: inaugurato l’Abarth Club, punto di riferimento per gli appassionati dello Scorpione

La puntura dello Scorpione è contagiosa, si sa, un contagio fatto di passione, se lo scorpione è quello che Carlo Abarth scelse nel 1949 come simbolo della sua neonata casa automobilistica diventata presto una leggenda.





Da questo amore per i motori, quelli potenti, nasce anche nel Vallo di Diano l’Abarth Club Teggiano, un luogo di ritrovo per gli appassionati del marchio italiano che nel corso degli anni ha fatto sognare e divertire.Il nuovo Club, nato dall’esperienza sul campo dell’Associazione Route 39, è ubicato sulla strada Provinciale Polla Teggiano nel territorio di Prato Perillo.-” Un sogno che diventa realtà: – afferma emozionato il presidente Cono De Paola – oggi anche il Vallo di Diano ha il suo ritrovo Abarth per gli amanti dello stile italiano dal sound inimitabile”-Dello stesso avviso anche il vice presidente Giuseppe Resciniti: – ” il nostro obiettivo -afferma- è quello di mettere sullo stesso piano, la passione per i motori e la voglia di stare insieme per far crescere il Club anche sotto il profilo sociale ed educativo