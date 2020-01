Promozione: successi per Virtus Cilento e Calpazio

Vince la Virtus Cilento che nel primo turno del girone di ritorno supera per 2-1 la Giffonese, tenendo la vetta della classifica. Esposito e Mastrogiovanni, per i ragazzi di mr. Castiello, replicano alla rete ospite di Di Muoio. Successo anche per la Calpazio: nel tondo 0-4 alla Rocchese doppiette per Marocco e Genovese. Sconfitte per Palomonte ed Herajon regolate da Centro Storico, 0-2, e S. Pontecagnano.

Nelle sfide del sabato il Salernum Baronissi supera di misura il San Vito Positano. Per gli uomini di mr. Calabrese decide Njie, calciatore arrivato dal Buccino Volcei nel mercato invernale. Successi importanti per la Sarnese, che prova ad allontanarsi dalle zone basse, per 2-0 contro l’ostico San Marzano con Guadagno e Jadama a segno.

Pirotecniche, invece, le altre due sfide del sabato. Giffoni Sei Casali e Sanseverinese impattano per tre pari, doppio Romano e Tolino per gli ospiti e Marmoro, Picariello e Orabona per i padroni di casa. La Temeraria si rilancia superando per 2-4 il Coperchia in trasferta. Germano e Mercogliano illudono il Coperchia rimontato da Sorrentino, Della Monica e Barra, doppietta.