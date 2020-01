Moio della Civitella: ok lavori scuola di Macchiarella

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal Sindaco Enrico Gnarra, ha candidato a finanziamento i lavori di “intervento di riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico con annessa palestra situato in loc. Macchiarella”.

Tra i beneficiari delle risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, risulta incluso anche l’Ente cilentano per l’importo complessivo dei lavori di 1.038.211,26 euro (leggi qui).

In Campania sono solo sette i Comuni che sono riusciti ad ottenere il finanziamento per la realizzazione di una nuova opera o per la ristrutturazione di un corpo esistente. Quattro i comuni della provincia di Salerno e solo due nel Cilento: Moio della Civitella e Camerota.