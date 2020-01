In aumento i prezzi delle locazioni: in Cilento è Castellabate la più cara

Nel primo semestre del 2019 i canoni di locazione delle grandi città sono in aumento: +2,3% per i monolocali, +1,8% per bilocali e trilocali. Tra le motivazioni la riduzione dell’offerta sul mercato dovuta sia alla crescita del fenomeno degli affitti turistici e sia alla volontà di diversi proprietari di vendere l’immobile approfittando della ripresa del mercato. Infine, a determinare il rialzo dei valori, contribuisce anche il fatto che i potenziali locatari sono sempre più esigenti nella ricerca dell’immobile e si evidenzia una maggiore facilità di affitto per le soluzioni di “qualità”, ben arredate, posizionate in zone servite e luminose. I proprietari stanno recependo queste istanze e la qualità dell’offerta abitativa in locazione è in miglioramento. Sempre alta l’attenzione ai costi condominiali.

In forte aumento, rispetto ad un anno fa, la percentuale di chi opta per la locazione come scelta abitativa perché non vuole o non riesce ad acquistare: si passa da 61,4% a 71,4%. Si contrae la percentuale di chi sceglie la locazione per motivi di lavoro (da 36,1% a 25,9%), mentre sono in lieve aumento coloro che la praticano per motivi di studio (da 2,5% a 2,8%).

Il ribasso dei prezzi immobiliari e i mutui più vantaggiosi stanno spingendo verso l’acquisto della casa, tuttavia la domanda di locazione è sempre elevata, in particolare tra le fasce di età più giovani. Continua a funzionare il contratto a canone concordato, ora al 29,5%, trovando sempre più consensi tra proprietari ed inquilini.

E in Cilento, quali sono i prezzi? La località più costosa si conferma Castellabate. Lungo la costa un monolocale costa in media 300 euro; 400 euro un bilocale, 500 un trilocale. Segue Agropoli: sul Lungomare San Marco si fa da 300 ai 400 euro; i prezzi si abbassano al porto e in centro: da 250 a 450 euro. Stesse cifre nel centro di Capaccio Scalo. Da 250 a 400 a Paestum, in prossimità del mare. Nell’area sud i prezzi si abbassano notevolmente. Da 100 a 300 euro a Scario, Capitello e Villammare. Da 150 a 350 euro nel centro di Policastro; da 180 a 400 euro a Sapri.