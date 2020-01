Teggiano: tornano i mercatini di Natale

Tornano i Mercatini di Natale anche nel week-end che precede l’Epifania. Una occasione in più per unire l’utile al dilettevole, trascorrendo qualche ora nella splendida Città d’Arte del Vallo di Diano in versione “natalizia”, con Piazza San Cono abbellita dalle luminarie e dalle statue giganti (alte circa 2 metri) del Presepe della Misericordia dell’Abbazia di Montevergine, e allo stesso tempo per scegliere nel vasto assortimento dei Mercatini un pensiero da inserire nella “calza” della Befana.

L’offerta dei tanti stand spazia dalla gastronomia tipica agli articoli da regalo, dall’artigianato locale al collezionismo. L’appuntamento con i Mercatini di Natale è presso il Chiostro di San Francesco, sabato 4 gennaio dalle 16:00 alle 22:00, e domenica 5 gennaio dalle 10:00 alle 22:00. Domenica 5 gennaio, alle ore 12:00, l’amministrazione comunale di Teggiano invita tutti i bambini alla cerimonia di chiusura dell’Albero “Ricicliamo e decoriamo”, per omaggiarli con piccoli doni.

“Dopo il successo dei precedenti fine settimana –fanno sapere dall’amministrazione comunale di Teggiano- anche se non era previsto abbiamo voluto prolungare la positiva esperienza dei Mercatini di Natale anche nel week-end che precede l’Epifania. I nostri ringraziamenti per questa bella iniziativa vanno alla Camera di Commercio di Salerno e, per l’organizzazione generale e l’allestimento, a Giovanna D’Elia e Salvatore Trezza. Infine un ringraziamento speciale va agli Istituti Scolastici che, con i loro stand, hanno voluto partecipare ai Mercatini: il Pomponio Leto di Teggiano e il Sacco di Sant’Arsenio”.