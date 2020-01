Camerota, una serata all’insegna della solidarietà con Sos Sorriso

Questa sera alle ore 20:00 presso la Casa Canonica di Camerota Capoluogo si terrà la commedia “Cani e Gatti” di Eduardo Scarpetta. L’evento “Ricordando De Filippo”, giunto quest’anno alla 14esima edizione, è organizzato dall’associazione “SOS SORRISO” che ha come scopo quello di portare un sorriso nelle case di riposo, negli ospedali e nelle carceri.

La commedia in programma, con la regia di Elvira Bencivenga, vede come protagonisti ragazzi di Camerota ed è inserita all’interno della manifestazione “Natale in amicizia è…”.

Nel corso della serata come ogni anno sarà organizzata una tombolata di beneficenza in memoria di Filippo, un bimbo di Camerota strappato troppo presto alla vita a causa di una leucemia.

Il vincitore della tombolata avrà in omaggio un presepe artigianale prodotto da Giovanni Cammarano e l’intero ricavato andrà in donazione all’AIL.