Calcio a 5: Sporting Sala Consilina semifinale conquistata

Oggi, al Palacoscioni di Nocera Inferiore, è andata in scena la prima giornata delle Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5, valevole per formazioni di Serie C1. Vittoria, nei quarti di finale disputati, dello Sporting Sala Consilina che supera nettamente, per 10-2, i rivali del Trilem Casavatore. I salesi, primi in campionato con ampio margine sulle inseguitrici, si sono qualificati per le semifinali di domani con la finale, sullo sfondo, in programma nel giorno dell’Epifania. Queste le parole, rilasciate poco dopo il largo successo odierno, dal presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta:

“Quando si presentano queste manifestazioni – spiega il numero uno dei salesi-anche da prima in classifica di un campionato, ad ogni gara vi è sempre una grande emozione. Non vogliamo deludere tutti i nostri tifosi, i media, i sostenitori nonché Sponsor Partners e tutto il comprensorio della provincia di Salerno. La prima gara – continua Detta-di oggi ci ha visti nuovamente vincitori, permettendoci il passaggio al turno di domani. Ci auguriamo di portare a termine questa fase regionale uscendone vincitrice, per centrare l’accoppiata Campionato-Coppa Italia.

Continuo a ringraziare chi sposato il nostro progetto sportivo, oggi una delle realtà più importanti della Campania che porta alto il nome del nostro comprensorio. Sognamo di salire nella massima categoria nel minor tempo possibile. Purtroppo – conclude il presidente dello Sporting Sala Consilina – il problema del campo per i campionati nazionali, rimane uno dei problemi che ci allontana dal nostro territorio. Stiamo affrontando con grande determinazione la questione per risolvere il tutto”.