Ad Ascea un museo del mare e della navigazione

L’amministrazione comunale di Ascea, guidata dal primo cittadino Pietro D’Angiolillo, pronta a dare seguito ai suoi propositi di realizzare un Museo del Mare e della Navigazione. L’iter fu avviato più di un anno fa quando l’Ente lanciò la proposta di un museo per promuovere le risorse storico-archeologiche e naturalistiche del territorio “le cui vicende storiche sono profondamente legate alle rotte della navigazione arcaica”.

Fu anche individuato un locale dove installare l’esposizione, ovvero due stanze del primo piano dell’edificio della scuola primaria, e di tutti i locali siti al secondo piano del plesso sito nei pressi di Piazza Europa.

Ora si provvederà ad affidare l’incarico per procedere alla redazione del progetto di affidabilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva non solo del museo ma anche di installazioni ad esso connesse da posizionare in diverse zone di Ascea Marina. A tal proposito l’Ente riconoscerà al professionista un compenso di 13mila euro.