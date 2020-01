Vallo della Lucania: fontana dei 4 leoni fuori uso, è polemica

VALLO DELLA LUCANIA. Nonostante i lavori di restauro la storica fontana dei 4 leoni resta chiusa. Una situazione che sta determinando le polemiche della comunità considerato che la fontana rappresenta uno dei simboli della città di Vallo della Lucania. In molti si interrogano sul perché resti non funzionante e ciò dopo degli interventi costati oltre cinquanta mila euro. Da palazzo di città fanno chiarezza sull’accaduto.

Fontana dei 4 leoni non funzionante: la replica del Comune

«La fontana è stata restaurato, gli interventi hanno permesso il suo recupero ed oggi si presenta in buonissimo stato. Tuttavia essendo un’opera antica fa registrare dei problemi di perdita d’acqua». Sono queste le ragioni che hanno indotto a chiudere temporaneamente la fontana ma l’amministrazione comunale si sta adoperando per poterla riaprire in tempi brevi. «Sarà necessario trovare il problema, poi provvederemo alle opere di riparazione e la fontana tornerà a funzionare».

Fontana dei 4 leoni, la storia

La fontana dei 4 leoni si trova in Piazza dei Martiri. E’ posizionata all’interno dei giardini il cui ampliamento, nel 1846, portò anche alla progettazione della fontana delle Quattro Sfingi Leonine che sorse dopo il 1849, e che fu impiantata per commemorare i martiri della rivolta del 1828. Essa si trovava a pochi passi dal seminario diocesano e di fronte del palazzo di giustizia, prima del suo trasferimento in una sede nuova, e del cambio di destinazione, per ospitare gli uffici dell’ex Azienda Sanitaria locale Salerno 3.

La piazza e la fontana furono realizzate per permettere un ingresso più decoroso, con una piazza grande, di forma ellittica, che potesse esaltare il patrimonio ambientale ed essere il simbolo della civiltà e della storia vallese.