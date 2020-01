Torraca, sostituiti con lampade a led 42 corpi illuminanti pubblici

Continua il lavoro di manutenzione nel Comune di Torraca. Questa volta, è toccato all’impianto di illuminazione pubblica. Dal 2007, il borgo è conosciuto come prima led city al mondo, cioè il primo paese ad essere illuminato completamente con luce a led. Un esempio virtuoso, balzato agli onori di tutte le cronache nazionali, riconfermato anche dalle azioni dall’attuale amministrazione comunale, capeggiata dal Sindaco Francesco Bianco. Infatti, è stato dato il via ai lavori di sostituzione dei corpi illuminanti pubblici ormai obsoleti con nuove luci a led.

Ad essere interessati ben 42 impianti luminosi presenti nelle zone Cordici, Fenosa e Spadarea a cui seguirà il completamento di ulteriori unità su tutto il territorio comunale. Un intervento atteso da tempo e che arriva grazie ai contributi concessi dal Ministero dello sviluppo economico per i progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

“Per un piccolo comune come il nostro, è molto importante andare avanti con queste tecnologie innovative – dichiara il Sindaco Bianco – esse riescono a produrre luce in maniera più efficiente e rispettosa dell’ambiente, assicurando un consumo basso e una riduzione dei costi di manutenzione. Oggi più che mai, bisogna puntare su questo tipo di investimenti per tutelare i nostri bellissimi territori”.