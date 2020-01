“Ti ricordi di me?”: allarme truffe ad Agropoli

AGROPOLI. “Buongiorno carissimo, ti ricordi di me?”, con queste parole un uomo ha fermato alcune persone, questa mattina, in un parcheggio di un supermercato in zone Mattine di Agropoli, tentando probabilmente di mettere a segno una truffa. Stando alle descrizioni si tratta di un uomo di circa 45 anni con barba brizzolata e indosso giacca e cravatta..

Il modus operandi è simile in molte situazioni, come ha descritto una coppia di persone che è stata fermata questa mattina. Il presunto truffatore si avvicina alle persone che si dirigono verso la macchina dopo aver fatto la spesa. “Inizialmente ha chiesto cose generiche sulla famiglie e sul lavoro, dopo mi ha detto che lavorava nell’ufficio dove compravo il materiale per il mio lavoro”, racconta un signore che stava per cadere nel tranello.

Per colpire maggiormente la vittima, il presunto truffatore, racconta qualcosa della sua storia “Mi sono trasferito in Svizzera e mi sono sposato con una stilista di lì e ho aperto un’azienda di moda”. A questo punto, presa confidenza, l’uomo prende dalla sua macchina, una Panda nera, delle giacche e giubbini dicendo che sono capi pregiati e che li vuole regalare in cambio dei soldi per un pieno di benzina.

Sono stati segnalati anche altri episodi di truffatori che seguivano la stessa modalità: fortunatamente ad Agropoli non si segnalano colpi messi a segno.