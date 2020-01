Sala Consilina: appartamento svaligiato in pieno giorno

Ha fruttato un bottino di €8000 il furto messo a segno all’interno di una abitazione ubicata in via Valle Mauro a Sala Consilina. I malviventi sono entrati in azione nella giornata di ieri approfittando dell’assenza dei proprietari.

Una volta introdottisi nell’appartamento attraverso un balcone hanno fatto razzia di denaro e oggetti preziosi.

Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia.