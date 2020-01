Calcio a 5: sogno Coppa Italia per lo Sporting Sala Consilina

Tempo di Final Eight di Coppa Italia, per le formazioni iscritte al torneo regionale di Serie C1. La fase finale vede le otto formazioni superstiti, dopo i turni preliminari, sfidarsi in quel di Nocera Inferiore. Al Palacoscioni, infatti, dal 4 al 6 sono in programma quarti, semifinali e finalissima che decreterà il quintetto campione.



Nelle gare del sabato, alle ore 12.30, a confronto Progetto Futsal Terzigno e Asd Real Vitaliano Futsal, alle 14.30, A.S.D Massa Vesuvio – Futsal Coast. Segue, alle ore 16.30, ASD Sporting Sala Consilina C5 – Trilem Casavatore, ed infine, alle 18.30, Spartak C5 – Atletico Frattese Calcio a 5.

Domenica in programma le due semifinali, mentre nel giorno dell’Epifania l’atto conclusivo andrà in scena alle 17.00. La grande favorita della vigilia resta lo Sporting Sala Consilina. I salesi in campionato, nelle 14 gare disputate, hanno conquistato 37 punti che valgono il primo posto con ben 8 lunghezze di vantaggio sul Futsal Terzigno, secondo, e 9 sul terzetto composto da Massa Vesuvio, Spartak C5 e Atletico Frattese, terze a quota 28.