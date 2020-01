Sicignano, ennesimo incidente sulla Sp35: cittadini chiedono interventi

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Ennesimo incidente sulla provinciale 35. «Anche a 15km/h si va fuori strada. Non sono il primo e non sarò nemmeno l’ultimo» denuncia un automobilista che sottolinea il totale stato d’abbandono della strada provinciale 35, che unisce la frazione di Scorzo con Sicignano e prosegue per Petina, nel tratto di località Grotte.

Il tratto di strada riguarda i soliti 50/70 metri, impraticabili per via del dissesto, ghiaccio e fogliame. «I miei più cari e sinceri Auguri di buon anno, al presidente della Provincia e all’Assessore alla viabilità, attuale e precedenti, del Comune di Sicignano degli Alburni, per aver “risolto” il problema della strada in località Grotte» ironizza l’automobilista.

«Nello stesso tratto sono stati registrati decine di casi simile al mio. Provvedimenti zero!» conclude.