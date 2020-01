Sapri: bando per l’assegnazione dei posti barca

SAPRI. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 66 posti barca presso il porto di Sapri. 15 posti saranno riservati ad imbarcazioni fino a 6 metri; 15 fino a 7 metri, 6 fino ad 8 metri, 5 da 8 a 9 metri, 13 fino a 11 metri, 5 fino a 13 metri e 2 fino a 166 metri. Inoltre l’amministrazione comunale ha deciso di riservare dei posti del molo di sottoflutto per imbarcazioni da 4 a 6 metri ai soli residenti.

I diportisti che vorranno partecipare al bando dovranno presentare domanda compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune entro le 12 del prossimo 7 gennaio. Previsto diritto di prelazione per i diportisti che hanno sottoscritto un contratto annuale e che risultano in regola con i pagamenti.

In caso di domande superiori al numero di posti verrà stilata una graduatoria. Prevarranno coloro che hanno fatto richiesta per un periodo maggiore con priorità per i residenti. Inoltre quale ulteriore dato di preferenza vi è l’età anagrafica non superiore a 35 anni con applicazione di metà tariffa per 2 ormeggi. Nel caso di domande per l’ormeggio al molo di sottoflutto riservato ai soli residenti l’assegnazione verrà effettuata con sorteggio.

Il Comune di Sapri ha stabilito anche le tariffe che arrivano fino a 8700 euro. I prezzi variano a seconda della grandezza dell’imbarcazione, del periodo dell’ormeggio e della residenza, con agevolazioni per i residenti.