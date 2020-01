Eccellenza: inizia il girone di ritorno, match interno per la Polisportiva

Inizia nel fine settimana il girone di ritorno del torneo di Eccellenza regionale, con la giornata numero 18 in calendario.

Domenica allo stadio “A.Carrano” la Polisportiva S.Maria, prima a braccetto con la Palmese, attenderà, alle ore 14.30, la Virtus Avellino. I cilentani, dopo la vittoria convincente con il Costa d’Amalfi, saranno opposti ad una squadra, come quella irpina, che ha prodotto prestazioni altalenanti durante l’aro del girone d’andata.

In contemporanea match delicato, per entrambi i team, sarà quello tra Buccino Volcei e Scafatese. I rossoneri, con Pietropinto all’esordio, non possono perdere punti per allontanarsi dalla zona play-off, idem per i canarini che puntano alla vetta della graduatoria distante ora nove lunghezze.

Il Castel S.Giorgio cercherà di riprendere il passo contro una Battipagliese apparsa non irresistibile nelle ultime uscite, mentre il Costa d’Amalfi se la vedra contro un Faiano ringalluzzito dopo l’exploit di domenica scorsa. Anticipo al sabato per l’Angri, impegnato in una gara salvezza in quel di Sant’Agnello, e per il big match tra Palmese e Vis Ariano. Sempre di domenica, invece, impegni per Alfaterna ed Eclanese, altro scontro salvezza, Cervinara-Lioni, derby irpino, e per Grotta e Vico Equense.

PROSSIMO TURNO

Pol. S. Maria -Virtus Avellino

Battipagliese-Castel San Giorgio

Alfaterna-Eclanese

Audax Cervinara-Lioni

Volcei Buccino-Scafatese

Sant’Agnello-Angri

Faiano-Costa d’Amalfi

Grotta-Vico Equense

Palmese-Vis Ariano Accadia

CLASSIFICA

Palmese, Santa Maria 36; Audax Cervinara 30; Grotta, Vis Ariano Accadia, Costa d’Amalfi 28; Scafatese 27; Castel San Giorgio 26; Volcei Buccino 25; Virtus Avellino, Lioni 22; Battipagliese, Vico Equense 19; Faiano 18; Angri 16; Sant’Agnello 13; Eclanese 10; Alfaterna 9.