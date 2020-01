Alberto Angela torna con “Meraviglie”. Protagonista anche Paestum

Prenderà il via il prossimo sabato 4 gennaio, come sempre in prima serata su Rai1, la terza stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori. Il programma condotto da Alberto Angela è un viaggio alla scoperta delle bellezze naturali e artistiche dell’Italia. Quattro le puntate, dirette da Gabriele Cipollitti. In una di queste sarà protagonista anche Paestum, già più volte sotto i riflettori dei contenitori di divulgazione culturale della Rai.

I protagonisti del programma di Alberto Angela

Ci saranno anche la Basilica di San Marco a Venezia, la Fontana di Trevi, il labirinto di palazzo reale a Torino, la Lanterna di Genova, Palazzo Vecchio a Firenze, il Duomo di Milano ed altri suggestivi luoghi del Belpaese.

Alberto Angela rivelerà l’impronta di urbanisti sapienti e grandi mecenati, artigiani sconosciuti o geni assoluti come Bernini, Vincenzo Bellini, Vasari, il Bronzino. Grazie inoltre ad attori come Remo Girone, Violante Placido, Massimo Bonetti, Fabio Troiano, Aurora Ruffino, Francesca Cavallin, Giorgio Marchesi, Fabio Angeletti, ogni tappa è scandita da incontri con personaggi come Gian Galeazzo Visconti, Eleonora Duse, Giacomo Casanova, Eleonora di Toledo, Celestino V, Vincenzo Bellini, Cristoforo Colombo.

Inoltre il viaggio sarà arricchito da ospiti d’eccezione come Roberto Bolle, Carlo Verdone, Arturo Brachetti, Ottavia Piccolo, Mario Martone, Vinicio Capossela, Luca Bizzarri e Lino Guanciale. Particolare attenzione è posta alla parte musicale, non soltanto alla colonna sonora imperniata sulla migliore tradizione classica italiana, ma anche un singolare spettacolo di danza allestito su una distesa lavica dell’Etna.

Paestum nella seconda puntata di Meraviglie

La puntata di sabato 4 gennaio sarà dedicata all’isola di Capri; poi si prosegue per Torino e Roma. Paestum sarà protagonista della seconda puntata di Meraviglie (11 gennaio), insieme a Venezia e alle bellezze della Sicilia. Il programma di Alberto Angela sarà visibile dalle 21.25 su Rai 1 e su Rai4k.