Botti di Capodanno: 10 feriti nel salernitano

La Polizia di Stato fa il resoconto del Capodanno. Numero dei feriti dai botti in lieve calo rispetto al precedente anno con 204 feriti di cui 38 ricoverati.

Purtroppo si registra una vittima, un 27enne ascolano caduto in un dirupo per spegnere un incendio causato dall’esplosione di fuochi d’artificio.

Per il Salernitano sono 10 le persone rimaste ferite, tra cui una minore, ma nessuno è in gravi condizioni e risultano tutti già dimessi dagli ospedali. Rispetto a dodici mesi fa il bilancio è lievemente aumentato: nel 2019 risultarono 8 i feriti, tre dei quali in modo grave.