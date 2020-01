Benvenuto 2020! Tutti i numeri del nuovo anno

Il nuovo anno è arrivato, il 2020! Ma quali sono i ponti e i giorni festivi di questo nuovo anno?

Per poter iniziare ad organizzare viaggi e weekend in anticipo, ecco il calendario completo delle occasioni per fare un “ponte” e concedersi una breve vacanza durante l’anno che verrà.

Un “ponte” è un periodo di vacanza di tre giorni, possibile quando un giorno feriale viene a trovarsi fra due giorni festivi. Ebbene, il 2020 non sarà l’anno dei ponti: la maggior parte feste cadranno di sabato o domenica.

Ma andiamo a vedere il calendario per scoprire se ci sarà la possibilità di strappare qualche giorno di ferie o riposo extra.

Ecco il calendario completo dei giorni festivi del 2020:

1 Gennaio – Capodanno, mercoledì

6 Gennaio – Epifania, lunedì

12 Aprile – Pasqua, domenica

13 Aprile – Pasquetta, lunedì

25 Aprile – Festa della Liberazione, sabato

1 Maggio – Festa dei lavoratori, venerdì

2 Giugno – Festa della Repubblica, martedì

15 Agosto – Ferragosto, sabato

1 Novembre – Tutti i santi, domenica

8 Dicembre – Immacolata, martedì

25 Dicembre – Natale, venerdì

26 Dicembre – Santo Stefano, sabato

31 Dicembre – San Silvestro, giovedì