Albanella: arrivano gli anticoncezionali per i piccioni

ALBANELLA. Il Sindaco Bagini pronto ad intervenire per evitare l’eccessivo proliferare di piccioni. Nello specifico l’amministrazione vuole effettuare un censimento quanto più attendibile, per “programmare un approccio moderno e razionale al controllo delle nascite dei colombi”. Saranno quindi, somministrate sostanze ad effetto antifecondativo, in vista delle nascite per il periodo di ovodeposizione marzo/ottobre 2020.

Lo scopo è di limitare l’attività riproduttiva di questi animali permettendo una graduale diminuzione degli individui adulti, non più sostituiti dai neonati.

Negli ultimi anni sul territorio comunale di Albanella è presente una massiccia colonizzazione di piccioni che si è estesa via via dalle aree urbane, dove hanno da sempre trovato habitat favorevole alla loro dimora anche alle zone periferiche ed agricole e che tutto ciò comporta notevoli disagi per i cittadini e rappresenta un serio rischio, facilitando la diffusione di degrado e sporcizia.