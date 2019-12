Sessa Cilento piange zio Pietro Ferrazzano: aveva 106 anni

SESSA CILENTO. Si è spento questa mattina il cittadino più longevo del comune: Pietro Ferrazzano, 106 anni. Lo scorso ottobre, come da tradizione ormai, il signor Ferrazzano – per tutti “zio Pietro” – aveva festeggiato l’ultimo compleanno circondato da parenti e concittadini. Zio Pietro era divenuto noto anche alla stampa nazionale che più volte era tornata ad intervistarlo a motivo della sua longevità.

Una vita tranquilla la sua fatta di lavoro nei campi e nella falegnameria di famiglia. Zio Pietro non aveva mai rinunciato, però, ai rapporti di amicizia e alle partite a carte nel bar del paese.

Non avendo contratto matrimonio e non avendo figli, era accudito dai nipoti Pietro e Immacolata ai quali lo legava un affetto profondissimo.

A Zio Pietro, domani, il saluto dell’intera comunità di Sessa Cilento.