Non solo rifiuti: il mare riempie d’oro le spiagge del Cilento

Rifiuti, alghe e non solo. Le mareggiate degli ultimi giorni hanno “impreziosito ” le spiagge cilentane.

Una fortuna per un camerotano che sulla spiaggia di Lentiscelle, durante una passeggiata, ha recuperato oggetti preziosi per un valore di oltre 1000 euro tra cui un braccialetto in oro che ha regalato alla figlia. Un bel regalo di Natale direttamente, arrivato dal mare.

Vale la pena di fare una passeggiata in spiaggia e osservare se qualcosa brilla tra i granelli di sabbia!