Eccellenza: Polisportiva S.Maria, doppia cifra sfondata da Margiotta

La Polisportiva Santa Maria nel mercato dicembrino dello scorso anno piazzo il colpo Vincenzo Margiotta, punta chiamata a risolvere i problemi di un reparto avanzato poco prolifico. Dal suo arrivo in giallorosso sono state 25 le reti realizzate, 12 nello scorso campionato, di cui ben 24 sono arrivate nell’anno solare 2019. Il centravanti, in forza al tecnico Pirozzi, è il vicecapocannoniere del torneo grazie alle 11 marcature maturate sin ora in campionato, alle quali si aggiungono le 2 marcate in Coppa Italia. Abbiamo raggiunto l’attaccante cilentano per qualche breve dichiarazione sulla sua esperienza a Santa Maria di Castellabate.

La rosa giallorossa si è rinnovata, in estate, rispetto a quella della passata stagione. Che gruppo si è formato?

“Questo è un gruppo molto affiatato, viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda, cercando di raggiungere l’obiettivo che ci siamo ci siamo prefissati. Possiamo soltanto che migliorare, sia come gruppo che come squadra anche perché non si finisce mai di imparare e migliorare di conseguenza”.

Siete al vertice del girone, come riassumi il vostro girone d’andata?

“Siamo partiti bene, poi credo che, come in tutte le annate, è arrivato il periodo dove tutto non girava in maniera perfetta. Ci siamo comunque ripresi benissimo, questo grazie ad una squadra compatta ed una società solida. Possiamo, quindi, provare a fare un campionato di vertice fino alla fine”.

In un anno giallorosso 25 reti siglate, 24 nel 2019, ti aspettavi di fare cosi bene?

Sul rendimento personale io lascio poco al caso, conta tanto condurre sicuramente una sana di vita. A 38 anni è importante curare tutti gli aspetti, dall’alimentazione all’allenamento, e lavorare in maniera serena ed tranquilla assistiti da uno staff tecnico valido come il nostro. Credo di aver raccolto i frutti di tutto questo.

Tra quelle siglate quale è stata quella più bella?

“Più che la rete più bella ricordo quella più significativa, per il peso specifico dei tre punti finali, è quella con la Scafatese. Loro sono, a mio avviso anche se leggermente attardati in classifica , una delle squadre più complete del girone”.