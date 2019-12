Capaccio Paestum, il messaggio di auguri del sindaco Franco Alfieri

Messaggio di auguri del sindaco do Capaccio Paestum Franco Alfieri. Il primo cittadino fa un bilancio dell’anno appena trascorso, ma lancia anche un invito per il 2020 ai cittadini, affinché siano protagonisti della crescita della città.

Indimenticabile. Non trovo altra parola per questo 2019 che se ne va. Un anno di grandi passioni, di sfide difficili, di soddisfazioni enormi. Non senza qualche amarezza, subito superata.

Ho incontrato sul mio cammino una Città che mi ha accolto, mi ha scelto, mi dà ogni giorno fiducia. E oggi so di essere diventato parte di una comunità che sento di amare sinceramente.

Tanti auguri anche a tutti gli amici che mi seguono da altri Comuni della regione e da altre parti d’Italia. Anche quest’anno la vostra vicinanza e il vostro sostegno sono stati molto apprezzati.

Per mia natura, guardo sempre avanti. E davanti a noi tutti vedo un anno che potrà essere davvero decisivo per il futuro di Capaccio Paestum. Bisognerà lavorare duramente, ma questo non ci spaventa.

Ai miei concittadini chiedo di fare questo percorso insieme: non da semplici spettatori, ma da autentici protagonisti di quel cambiamento che ha messo radici nella nostra Città.

Un pensiero speciale ai ragazzi della nostra comunità, soprattutto a quelli che sono stati costretti a cercare un lavoro lontano da casa. Se potessi scegliere un regalo di Capodanno, ecco, vorrei che proprio questa notte almeno uno di loro decidesse di tornare, per provare a costruire

insieme a noi una Capaccio Paestum nuova e migliore. Una Città di tutti e per tutti.

Buon 2020, di cuore