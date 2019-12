Arriva il 2020: l’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno

Il 2020 è ormai prossimo. Mancano poche ore al nuovo anno e in molti si affidano agli astri per capire come sarà. Tra gli oroscopi più apprezzati c’è quello di Paolo Fox, l’astrologo, noto personaggio tv, dà qualche dritta su come approcciarci al 2020 e come come comportarci.



Ecco l’oroscopo segno per segno:



ARIETE

Il periodo migliore per il segno dell’Ariete inizierà a partire dalla seconda settima di Febbraio. Bisogna infatti attendere l’arrivo di Venere nel segno per poter vivere un momento particolarmente magico in amore. Per i miglioramenti nell’ambito del lavoro invece, bisognerà attendere Marzo, ma continuando a tenere gli occhi vigili sulle proprie finanze per tutto il 2020.

TORO

Il 2020 sarà un anno positivo per voi amici del Toro. Un anno ideale per trovare l’amore se siete single, per vivere momenti veramente magici e belle conferme se siete già in coppia. In campo lavorativo godrete dell’appoggio di Giove, Mercurio, Urano e Sole, ma dovrete attendere il mese di Maggio. Prima di quella data, siate prudenti nelle vostre decisioni.



GEMELLI

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox prevede per il segno dei Gemelli un 2020 pieno di sorprese, soprattutto in amore. La situazione sarà in deciso miglioramento a partire dalla fine di Febbraio, quando Venere cesserà di essere contraria.

Da maggio poi, sempre lo stesso pianeta aiuterà anche a migliorare la situazione lavorativa e, soprattutto finanziaria.

CANCRO

Un 2020 all’insegna della pulizia e dell’eliminazione dei rami secchi per i nati sotto il segno del Cancro. Un anno diviso in due parti: più impegnativa la prima fase, diciamo sino a maggio, e decisamente migliore e più intensa la seconda. Protagonista sarà Saturno che dopo due anni di opposizione lascerà campo libero. E dai mesi estivi tornerà il sereno e la soluzione di diversi problemi.



LEONE

Un 2020 romantico e interessante quello che si prospetta per il segno del Leone. Il momento magico cadrà nella prima parte dell’anno, con un inizio scoppiettante e molto coinvolgente. Bisogna fare attenzione all’impulsività ed avere sempre pazienza, soprattutto dinnanzi alle situazioni nuove.

Da settembre ottime novità in ambito lavorativo. Una promozione o anche una nuova sfida attenderanno i nati sotto questo segno.



VERGINE

Un anno interessante anche quello che attende le amiche ed amici della Vergine. Un anno che vedrà un momento di rallentamento nei mesi di maggio e giugno, ma sarà solo una pausa momentanea di una corsa importante che poi riprenderà. In amore favorite le relazioni già in corso, con possibili novità per i single a partire dall’estate.



BILANCIA

Il 2020 si apre per la Bilancia con il freno a mano un po’ tirato, soprattutto in amore e nelle relazioni sentimentali. L’anno che si apre però sarà un anno intenso e ricco di passione non appena si girerà la boa del primo trimestre. Facendo appello al suo proverbiale savoir-faire la Bilancia avrà un anno interessante anche in ambito lavorativo. Se non perde prima le staffe!

SCORPIONE

Due pianeti accompagnano lo Scorpione in questo 2020 ormai alle porte. Urano, in posizione contraria, porterà bisogno di cambiamento e necessità di svolte anche radicali. Mentre Marte, insieme a Giove darà forza ed energia soprattutto nella seconda metà dell’anno per lavoro e nuove avventure imprenditoriali.

SAGITTARIO

Per questo segno intraprendente un 2020 che si apre un po’ in sordina, con un’attenzione maggiore al lavoro e alle attività professionali. Poi, da maggio, con l’arrivo della primavera il bisogno di movimento e di cambiamento si farà sentire. Attenzione quindi alle decisioni improvvise ed ai colpi di testa un po’ avventati. Soprattutto in amore e per chi sta vivendo una relazione di lunga durata.



CAPRICORNO

Un anno importante per il segno del Capricorno, che sente il bisogno di rivoluzionare la propria vita e compiere scelte importanti. Questo accadrà a partire dal mese di aprile, quando il Sole darà piena energia e visione ai nati sotto questo segno. Maggio e giugno molto interessanti per il lavoro.

In amore sono da evitare polemiche inutili, ed il consiglio è quello di rimandare passi e decisioni verso l’autunno.

ACQUARIO

Un anno che sarà altalenante e vissuto pericolosamente quello che sta per iniziare per i nati sotto questo segno. Nella prima parte l’amore riempirà pensieri e giornate, poi nella parte centrale qualche ripensamento sul lavoro creerà un po’ di stress e difficoltà. Giove e Saturno asseconderanno l’ultimo trimestre del 2020, aiutando decisioni sul lavoro e riportando serenità e passione in amore.



PESCI

Un bel 2020 quello che vivranno le amiche ed amici dei Pesci. Giove e Saturno assicureranno successo e costanza in ambito lavorativo. Mentre, nella seconda metà dell’anno il Sole tornerà a scaldare anche l’amore ed i sentimenti. Agosto e settembre saranno due mesi molto favorevoli, nei quali godrete di un vento favorevole e di grande energia