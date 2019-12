Eccellenza: Buccino Volcei, intervista al capocannoniere Edmondo Campione

Una delle rivelazioni piacevoli del torneo di Eccellenza è il Buccino Volcei. La formazione rossonera, cara al patron Gaetano Del Chierico, dopo il ripescaggio estivo ha allestito una formazione di tutto rispetto, lontana 5 lunghezze dal terzo posto e tre dalla zona play-off. Uno dei punti forti del team volceiano è sicuramente Edmondo Campione, centravanti dei buccinesi, che al giro di boa risulta essere il capocannoniere del campionato con 12 centri all’attivo. Abbiamo raggiunto la punta, classe ’87 ex tra le altre di Battipagliese e Polisportiva Santa Maria, per qualche battuta sulla prima parte di stagione.

Eddy sei arrivato in estate a Buccino, come ti sei trovato all’inizio?

“A Buccino mi sono inserito molto bene sin da subito. Siamo un bel gruppo che ha grossa voglia di fare bene. Nell’ultimo periodo ci stiamo unendo sempre di più, non potevo trovare ambiente migliore”.

Eddy come valuti il vostro girone d’andata?

“Abbiamo iniziato bene ottenendo diversi risultati positivi. Poi man mano qualche punto è stato perso, tutto sommato l’avvio di campionato è stato positivo”.

Sei il capocannoniere del torneo con 12 reti. Credevi di fare così bene?

“Sul rendimento personale, in tutta onestà, non mi aspettavo di iniziare così bene. Il merito di tutto va condiviso, sicuramente, con i miei compagni di squadra che mi stanno dando una grossa mano per rendere al meglio”.

La rete più significativa quale è stata a tuo avviso?

“Ricordo volentieri, se devo valutare non per gesto tecnico ma per l’importanza della rete, la doppietta in trasferta al Santa Maria, visto che mi sono tolto qualche sassolino dalla scarpa. Quelle due reti hanno un’importanza maggiore rispetto alle altre anche perché sono stato fischiato per 90 minuti”.