Anche Vallo della Lucania dice no all’utilizzo di fuochi d’artificio

Il Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, ha emanato l’ordinanza di divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti della Notte di San Silvestro 2019 e del Capodanno 2020.

Il provvedimento ha lo scopo di evitare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana causate dallo sparo dei fuochi d’artificio in luoghi pubblici o su luoghi privati in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.

Infatti, è diffusa la consuetudine di celebrare il passaggio al nuovo anno con l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio; tale condotta se portata all’eccesso o senza la mancata adozione delle precauzioni minime, oltre ad incidere sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, può portare minaccia al benessere degli animali d’affezione.

L’inosservanza del divieto è sanzionata, nei confronti dei soggetti responsabili, con l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 51,64 a euro 500.