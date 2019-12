Tre scosse di terremoto in provincia di Potenza, a pochi chilometri dalla Campania e in particolare dai comuni del Vallo di Diano. Il primo sisma pochi minuti dopo le 22.30, epicentro Pignola. La magnitudo è stata di tre gradi pertanto il terremoto è stato avvertito dalla popolazione.

Alle 22.57 e alle 23.09 altri due fenomeni, con lo stesso epicentro.

Per fortuna in questo caso la magnitudo è stata minore: 2.9 e 2.1 gradi. Non si registrano danni a persone o cose.