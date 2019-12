Serie B: i commenti post gara di Spezia-Salernitana

La Salernitana ha perso di misura sul campo dello Spezia, nell’ultima gara valevole per il girone di andata di Serie B. I granata hanno però segnato solo nel finale con Jallow, dopo il doppio vantaggio ligure.

Queste le parole del tecnico Ventura nel post-partita con lo Spezia:

“Oggi sono molto arrabbiato perché abbiamo regalato i primi venti minuti, senza avere nessuna reazione dopo il gol subito. L’approccio è stato molle e questo non è ammissibile. Se vogliamo recitare un ruolo da protagonista dobbiamo crescere da tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto il profilo mentale. Una partita giocata bene e vinta in maniera convincente come avvenuto col Pordenone non può bastare a sentirsi appagati. Si può anche perdere, ma è fondamentale approcciare sempre le partite nel modo giusto”.

L’allenatore ha concluso: ”Il bilancio di questo girone di andata è sicuramente positivo. Probabilmente potevamo avere qualche punto in più, ma quando si hanno in organico così tanti giovani si può mettere in preventivo anche questo. Il gruppo ha voglia di crescere e proprio per questo partite come quella di oggi sono assolutamente da non ripetere”.

Francesco Di Tacchio ha invece chiosato sulla gara: “La partita di oggi è un po’ la sintesi del nostro girone di andata nel quale quando dovevamo fare il salto di qualità abbiamo sempre steccato. Solo tre giorni fa abbiamo disputato una partita eccezionale contro il Pordenone, quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio e soprattutto continuità di risultati. Dobbiamo rimanere compatti perché sappiamo di avere le qualità per recitare un ruolo da protagonisti”.

Il centrocampista ha poi concluso:

“Dobbiamo lavorare soprattutto sull’approccio alla gara. Adesso stacchiamo un po’ e alla ripresa cercheremo di concentrarci sugli errori commessi per evitare di ripeterli in futuro”.