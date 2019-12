Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 16, sulla SR562, all’ingresso di Palinuro. Un uomo non del posto, a bordo di un’auto, è uscito di strada andando ad impattare contro un lampione. Violento l’urto e notevoli i danni alla vettura.

La persona a bordo, circa 50 anni, è rimasta ferita ma per fortuna non in maniera grave. Sul posto i carabinieri e i sanitari del Saut di Palinuro.