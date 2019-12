Moio della Civitella: ok all’illuminazione a Led

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal Sindaco Enrico Gnarra, intende candidare a finanziamento un intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di “efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di Moio della Civitella”.

I fondi sono stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il decreto n’400 del 03.09.2019, con il quale è stato finanziato un “programma di interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500 abitanti“, assegnando ai piccoli comuni la somma di 200.000,00 euro da destinare alla manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici.

Pertanto il progetto definitivo, sui lavori di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione, risulta dell’importo complessivo di 199.980, 07 euro.