Eccellenza: Polisportiva Santa Maria super, battuto il Costa d’Amalfi

L’ultima gara del 2019 metteva opposte, allo stadio “Carrano”, Polisportiva Santa Maria e Costa d’Amalfi, nella sfida valevole per il diciassettesimo turno del girone B d’Eccellenza regionale, l’ultima del girone d’andata. I padroni di casa si congedano dal pubblico amico con una vittoria convincente offerta contro uno degli avversari più validi dell’intera categoria.

La cronaca del match

Al quarto Polisportiva pericolosa su un lancio lungo che, complice il vento, sorprende Scognamiglio, prima di terminare sul fondo. Al 7′ i giallorossi di Pirozzi passano: su azione nata da calcio d’angolo, la palla giunge sui piedi di Coulibaly, pronto per la deviazione vincente arrivata da posizione ravvicinata. Il raddoppio cilentano giunge, invece, al 19′: De Sio, dopo una discesa sulla sinistra, serve Margiotta che di prima intenzione, dall’arco dei 16 metri, centra l’angolino basso alla destra di Scognamiglio. La prima iniziativa ospite arriva alla mezzora sull’asse Lettieri-Catalano, i due però non impensieriscono minimamente Grieco, la conclusione del 21 del Costa d’Amalfi, infatti, finisce lontanissima dai pali dei locali. Dopo 120 secondi è Itri, da distanza siderale, a cercar gloria, il mancino del difensore di Pirozzi viene controllato da Scognamiglio. Al 39′ ancora si fa vedere ancora Margiotta, servito da De Sio: il centravanti, defilato sulla sinistra, calcia in maniera violenta, la palla esce al lato di circa mezzo metro. Sul finale di frazione si fa vivo il Costa d’Amalfi: su un calcio piazzato Mansi, libero sul secondo palo, spedisce di testa alto sopra la traversa. Dall’altra parte Pellegrino, su azione di contropiede, sfiora l’eurogoal con un colpo di tacco, su cross proveniente dalla destra, bloccato da Scognamiglio.



La ripresa, iniziata senza cambi, vede, per i padroni di casa, Simonetti, al 4′, calciare in maniera poco precisa da buona posizione. La risposta ospite arriva al 6′ con Lettieri su punizione: la battuta del calciatore costieri viene bloccato in presa bassa da Grieco. Sul ribaltamento di fronte Pellegrino combina bene con Margiotta, liberando al tiro proprio il centravanti cilentano su cui Scognamiglio mette i guantoni per evitare guai peggiori. Il tris della Polisportiva si materializza al 12′: Capozzoli recupera palla sulla trequarti l’esterno, dopo aver servito Margiotta, riprende la sfera scarta Scognamiglio prima di depositare infondo al sacco per il 3-0 che chiude in anticipo la gara. Dopo la terza marcatura cilentana i ritmi di gioco, in un pomeriggio ventoso, si abbassano e le occasioni da rete latitano. Nel finale, al 42′, il Costa d’Amalfi cerca di riaccendere il match accorciando le distanze, 3-1, su rigore con Lettieri, al settimo sigillo stagionale, che dagli undici metri spiazza Grieco. Nei sette di recupero è però Cotello, con una rete dalla distanza che si insacca nell’angolo alto, a chiudere la sfida per il 4-1 conclusivo che sancisce la vittoria in favore della Polisportiva, che supera cosi il Costa d’Amalfi.