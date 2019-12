Camerota, Valter Ciociano è il nuovo presidente della P.A. Cilento Emergenza onlus

CAMEROTA. Valter Ciociano, 60 anni, di professione tipografo, è il nuovo presidente dell’associazione di protezione civile P.A. Cilento Emergenza Onlus di Marina di Camerota. È stato eletto ad unanimità nel corso dell’assemblea dei soci convocata per il rinnovo del direttivo. Ciociano, da sempre impegnato nel sociale e con alle spalle anche un brevetto di istruttore subacqueo, è uno dei soci fondatori della “Cilento Emergenza” e l’ha già diretta come presidente dal 2013 al 2016.

Il 60enne è stato anche volontario ed ispettore della Croce Rossa Italiana, oltre che componente per diversi anni del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

“Ringrazio tutti i volontari per la fiducia che hanno riposto nella mia persona – ha dichiarato Ciociano – insieme al direttivo metterò a disposizione le mie competenze per far crescere l’associazione e per effettuare sul territorio servizi sempre più di qualità nel campo della protezione civile, dell’emergenza sanitaria e dell’assistenza delle fasce deboli. A breve – annuncia il presidente – avvieremo un corso di formazione aperto a tutte le persone che vogliono fare del volontariato”.