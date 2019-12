Tre comuni cilentani insieme per rilanciare il turismo

Tre comuni cilentani insieme per lo sviluppo del territorio, specie dal punto di vista turistico. E’ l’iniziativa di Campora, Castel San Lorenzo e Felitto che hanno siglato un accordo di programma (sfruttando una legge del 2000 che dà questa possibilità agli enti) finalizzato alla partecipazione al bando della Regione Campania nell’ambito del PSR, Piano di Sviluppo Rurale.



Palazzo Santa Lucia, infatti, assegna risorse a quei progetti, nell’ambito della tipologia 7.5.1, emanazione del GAL Cilento Regeneratio, presentati dai comuni dell’ambito di investimenti relativi alle infrastrutture in ambito turistico, indubbiamente una possibilità di rappresentare un volano per lo sviluppo del territorio. In questo modo, si legge nella delibera, si potrebbero anche recuperare e riqualificare diverse aree ad interesse storico-culturale.

L’accordo di programma si avvale di dodici articoli e vede Campora svolgere la funzione di Ente capofila. Gli incartamenti, che sono stati spediti all’Unione dei Comuni dell’Alto Calore, dovranno prevedere, nella fase successiva, la redazione del quadro economico di spesa il quale specificatamente dovrà indicare le aree nelle quali si andrà ad intervenire per poi ottenere una risposta definitiva da parte di Palazzo Santa Lucia.