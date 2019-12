Opportunità di lavoro a Roccadaspide

ROCCADASPIDE. C’è il bando per 4 agenti di polizia locale che opereranno sul territorio di Roccadaspide. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha fissato le linee guida del bando e indicato i requisiti che dovranno avere i candidati.

Nello specifico: età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalla normativa per il collocamento a riposo; possesso della cittadinanza italiana; possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; possesso della patente di guida di categoria B, senza limitazioni; non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; non avere motivi ostativi né essere contrari al porto o all’uso delle armi in dotazione; non essere stati ammessi a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza o aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore; essere in regola con le norme riguardanti la leva militare; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; incondizionata idoneità psico-fisica all’espletamento del servizio operativo di competenza della polizia locale. Prima di sostenere le prove d’esame, i concorrenti saranno sottoposti a una preselezione di natura attitudinale.

La domanda è sul sito web del Comune di Roccadaspide.

Questa non è l’unica opportunità che si presenta a Roccadaspide. Presto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso per un concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali). L’amministrazione comunale ha fissato i requisiti minimi da avere per partecipare: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea; età non inferiore a 18 anni; idoneità fisica all’impiego; godimento del diritto di elettorato politico attivo; non aver riportato condanne penali; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; conoscere l’inglese o il francese; essere in possesso di laurea magistrale in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-Architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Politica del territorio, Urbanistica, Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile- Architettura, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; essere in possesso della laurea triennale di I livello in Ingegneria civile e ambientale, Scienze dell’architettura, Scienze e pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Scienze e tecniche dell’edilizia.

La domanda per partecipare sarà anche presente sul sito del comune di Roccadaspide ma sarà presentabile solo al partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.