È cittadino onorario di Montecorice il nuovo ministro dell’Università

MONTECORICE. “La scelta del Rettore Gaetano Manfredi come nuovo ministro dell’Università e della Ricerca è un’ottima ed importante decisione per l’Italia e costituisce ragione di orgoglio per la Campania ma anche per la comunità di Montecorice di cui Manfredi è cittadino onorario”. Parole di Pierpaolo Piccirilli, sindaco del centro cilentano, che accoglie con soddisfazione la nomina del nuovo Ministro. Gaetano Manfredi frequenta spesso il Cilento durante le sue vacanze ed ha casa nella località Casa del Conte.

Negli anni, inoltre, è stato protagonista di varie iniziative sul territorio come un protocollo d’intesa stipulato tra l’università da lui guidata, la Federico II di Napoli, e il Parco del Cilento.

Nato il 4 gennaio 1964 a Ottaviano, in provincia di Napoli, Manfredi si è laureato in Ingegneria nel 1988. Tecnica delle costruzioni, ingegneria civile e rischio sismico sono le sue specializzazioni.