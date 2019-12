Ammesso a finanziamento il progetto “Colora la Mente” del Comune di Santa Marina

È stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno il progetto del Comune di Santa Marina “Colora la Mente”, per una somma complessiva di €500.000,00, che rientra nei PON legalità 2014-2020 asse 7 azione 7.1.1. Il prospetto rientra nei progetti di miglioramento dell’accoglienza e dell’integrazione- inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza.

“L’Amministrazione Comunale che rappresento si è sempre dimostrata estremamente attenta alle tematiche sociali in particolare la tutela delle fasce più deboli- spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- per questo siamo molto soddisfatti che il nostro Comune rientri tra i progetti ammessi a finanziamento del Ministero dell’Interno per l’accoglienza dei rifugiati politici”.

“Già da diversi anni i rifugiati sono presenti nel nostro territorio, si sono perfettamente integrati nel tessuto sociale del Comune, sono certo che questo nuovo progetto rappresenterà un arricchimento culturale per il nostro paese e per lo spirito di solidarietà che ci contraddistingue”, conclude Fortunato.