Serie D: nuovo innesto per la Gelbison

Nuovo arrivo in casa Gelbison, formazione che puntellata il reparto mediano con Mauro Gori. Il centrocampista rossoblu, in forza a mr. Squillante dopo il grave infortunio patito da Davide Corso, è stato ufficialmente annunciato, dal club vallese, nel tardo pomeriggio di oggi con questa nota:

L’Asd Gelbison comunica di aver stretto l’accordo in data odierna con il calciatore Mauro Gori. Classe 92 il centrocampista difensivo arriva dal Bastia dove ha iniziato questa stagione calcistica. Gori ha esordito in Serie C1 a diciotto anni collezionando numerose presenze nell’allora Serie C2 con la maglia dell’Arzanese. In serie D Ha indossato tra le altre maglie quella del Taranto, Fasano, Paganese e Monopoli e da oggi è a disposizione di Mister Luigi Squillante.