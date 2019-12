Roccadaspide: quasi 100mila euro per la viabilità

ROCCADASPIDE. Via libera dell’amministrazione comunale, retta dal sindaco Gabriele Iuliano, al progetto per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada del territorio comunale. L’esecutivo ha approvato un progetto che prevede un costo di poco inferiore ai 97mila euro. La spesa non peserà sulle casse comunali.

Infatti saranno utilizzati i fondi risparmiati dai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. I comuni, a norma di legge, hanno la possibilità di finanziare uno o più progetti utilizzando le economie rivenienti da vecchi finanziamenti risultanti dalle minori spese sostenute, rispetto all’importo nominale del mutuo.

Con i fondi verranno eseguiti interventi sulle strade rurali.