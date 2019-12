Meteo: arriva il grande freddo dalla Russia

Un modesto campo di alta pressione staziona sul Mediterraneo ed ha garantito un Natale stabile e soleggiato. La situazione però sta per cambiare radicalmente. Aria gelida dalla Russia si è messa in moto verso sud veicolata da un’estesa alta pressione che si distenderà dalla Spagna sino al Nord Europa. Il target principale del freddo saranno i Balcani e il Sud Italia. Vivremo la prima intensa ondata di freddo invernale. Alla quota di 850hpa ovvero 1400m circa sulla Campania giungerà un temperatura di – 7 gradi.

Le aree collinari e montuose piomberanno dunque in pieno inverno ed il freddo si farà sentire anche lungo le coste spazzate da sostenuti venti di tramontana. Si tratterà di aria secca e poco umida, tuttavia non sono escluse nevicate da sfondamento dall’Appennino nelle aree interne del Cilento sino a quote pianeggianti e occasionalmente qualche fiocco sospinto dal vento anche lungo i litorali.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio avrà inizio l’irruzione di aria fredda con l’arrivo di forti venti di tramontana. Temperature in brusco calo.

DOMENICA: sarà una giornata molto fredda. Le temperature massime faticheranno a superare i 6-7 gradi lungo le coste. Saranno prossime alle zero nelle aree interne con occasionali deboli nevicate. Venti sostenuti di tramontana. Mare mosso.