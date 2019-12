Camerota, ricorre oggi l’anniversario del miracolo di San Domenico

Oggi ricorre l’82esimo anniversario del miracolo di San Domenico. Era il 27 dicembre 1937. La Storia: Quattro marinai di Marina di Camerota partirono dal porto di Marina il 26 dicembre per recarsi ad Agropoli, dove dovevano caricare delle mercanzie. Quando ripartirono per il viaggio di ritorno, presso Pisciotta furono sorpresi dal cattivo tempo, ma proseguirono lo stesso, confidando nel fatto di esser quasi arrivati a casa.

Ma il tempo non migliorò, anzi, i quattro persero sia la vela che i remi in mare. Il più giovane dei quattro aveva con sé un’immagine di San Domenico e la gettò in mare, chiedendogli di calmare le acque.

All’improvviso apparve una grande luce tra le nubi e la piccola barca di pescatori miracolosamente venne trasportata in salvo presso il porto natio.​