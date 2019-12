Agropoli, Castiello rassicura: “Commissariato si farà”

AGROPOLI. Il commissariato di Polizia aprirà i battenti. Lo assicura il Senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello. “Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia mi ha comunicato negli scorsi giorni che la decisione di aprire ad Agropoli il Commissariato di Polizia di Stato trova un ostacolo nella indisponibilità di locali idonei ad ospitarlo”, ha spiegato il parlamentare cilentano.

“Era stato individuato come sede un istituto scolastico esposto a rischio di dissesto idrogeologico e perciò ritenuto inidoneo dal Ministero dell’Interno – prosegue – Occorrerà trovare una sede alternativa, più adatta alla funzionalità della struttura. Dopodichè la decisione di apertura del Commissariato non tarderà. Queste le assicurazioni fornitemi dal Sottosegretario Sibilia che ringrazio a nome della comunità agropolese”.

Il Commissariato di Agropoli doveva essere allocato all’interno dei locali che ospitano la scuola Mozzillo (leggi qui). Bocciata questa ipotesi il Comune di Agropoli ha già segnalato come alternativa l’edificio della Croce Rossa, sito in viale Lombardia. Il sindaco Adamo Coppola ha chiesto un incontro con i rappresentanti del Ministero dell’Interno per valutare questa seconda ipotesi.