Roscigno: Carmine Lista a I Soliti Ignoti

Ai Soliti ignoti, il noto programma di Rai1 condotto da Amadeus, concorrente della puntata, andata in onda la sera di Santo Stefano, è stato Carmine Lista. L’uomo è originario di Roscigno ma da oltre 20anni vive e lavora a Milano. Carmine ha conquistato tutti con la sua simpatia.

Ha anche ballato una bachata con una signora del pubblico.

178mila euro era il valore raggiunto per il parente misterioso. Carmine ha voluto dimezzare la cifra per scartare 4 concorrenti, raggiungendo un montepremi di 89mila euro. Purtroppo non ha indovinato