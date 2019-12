La ricetta: il naspro

La Ricetta di questa settimana è stata realizzata da Marina Mazziotti della Pro Loco di Stella Cilento. Si tratta del naspro, tipico dolce cilentano, composto da pan di spagna ricoperto di fine zucchero lavorato ad una temperatura tale da renderlo una glassa morbida e bianchissima.

Ecco la ricetta originale del naspro.

Ingredienti:

1kg di zucchero

Un bicchiere di acqua (150ml circa)

Succo di un limone

Preparazione:

Prendere lo zucchero lavorato sul fuoco unendo acqua e succo di limone, una lavorazione lenta e certosina, la soluzione di acqua e zucchero in ebollizione è pronta quando il composto “fila”, ed è quello il momento perfetto per lavorarla con una spatola. La glassa così ottenuta è perfetta quando raggiunge un elevato punto di bianco e una superficie liscia. E’ questa una delle ricette più antiche tramandate da generazioni, un sapore unico per questi deliziosi dolci dell’antica tradizione cilentana.