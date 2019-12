Serie B: Salernitana, Natale in sala stampa per Ventura



Mattinata di Natale in sala stampa per Gianpiero Ventura: la Salernitana, infatti, domani sarà impegnata, alle ore 15. 00 allo stadio “Arechi”, contro il Pordenone nella giornata numero diciotto della cadetteria. Queste le parole del tecnico granata alla vigilia del match di Serie B:



“Quella di domani è una partita sicuramente molto stimolante. Incontriamo la squadra che sta in più in salute in questo momento insieme al Benevento, un avversario che è reduce da un campionato vinto e da una continuità vissuta con grande disponibilità ed entusiasmo da parte di tutti. E’ una verifica importante perché andremo a vedere se avremo più fame, entusiasmo e conoscenze di loro”.



“Come ho detto più volte sono convinto che il vero campionato di Serie B inizia a gennaio perché da lì in poi i punti incidono notevolmente sia sulla testa che sulla classifica. L’importante è che a gennaio la Salernitana sia davvero competitiva ovvero con più certezze, serenità, convinzione e autostima”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.