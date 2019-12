Scossa di terremoto tra Agropoli e Capaccio

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata questa mattina nel mare compreso tra Capaccio Paestum ed Agropoli. Il Sisma è avvenuto intorno alle 11:45 ad una profondità di un chilometro. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Il terremoto, inoltre, non è stato avvertito dalla popolazione.

Sempre oggi un altro sisma è stato registrato nel mar Tirreno, ma nello spazio antistante la Costa Calabra.

In settimana, invece, un terremoto è stato segnalato tra Agropoli è Santa Maria di Castellabate, di magnitudo 2.8. Anche in quel caso non si sono registrati danni a persone o cose