Montecorice: un progetto per la riqualificazione dei borghi

MONTECORICE. Fondi per la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché per la sensibilizzazione ambientale.

Il Comune di Montecorice è pronto a chiedere finanziamenti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In particolare l’Ente, tramite il Gal Cilento Regeneratio, punta ad ottenere dei fondi che garantiranno interventi di recupero e valorizzazione per ridurre le situazioni di degrado. Per essere ammessi a contributo è necessario, tra l’altro, ricadere nel territorio del Gal Cilento, avere una popolazione inferiore a 5000 abitanti, rispettare i massimali per le infrastrutture su piccola scala stabiliti per gli interventi (ristrutturazione di manufatti rurali e eiqualificazione di strade o piazze del centro storico).

In particolare Montecorice proporrà candidatura per la misura relativa alla riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale. Come? Intervenendo sulla sistemazione della pubblica illuminazione, sugli arredi urbani e gli elementi architettonici.



L’Ente procederà ora ad aderire al bando del Gal Cilento Regeneratio con una propria progettazione affidata all’ufficio tecnico comunale.